Kartalkaya yolunda devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kartalkaya yolunda devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var
Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, Saraycık köyü yakınlarında gerçekleşti. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için gelen bir grup vatandaşın içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolculuğunda frenlerinin boşalmasıyla kontrolden çıktı ve yaklaşık 20 metre sürüklenerek bir ağaca çarptı. Araçta bulunan 19 kişiden 14’ü yaralanırken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildiler. Bir yolcu, virajı alırken minibüsün frenlerinin boşaldığını ve aracın takla atarak ağaca çarptığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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