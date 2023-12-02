Kartel bölgesine giren turistler ecel terleri döktü. Ödü kopan turistleri otomatik silahlı karteller sakinleştirdi

Karteller arasındaki çatışmalar ve bölge savaşlarıyla sık sık gündeme gelen Meksika'da iki turist farkında olmadan kartel bölgesine girdiler.

Turistlerin önünü bir anda otomatik silahlı adamlar kesti

İki turist korkudan ne yapacağını şaşırırken, biri nefes almakta zorlandı.

Aynı dili konuşmadıkları için neden orada olduklarını anlatmaya çalışan turist ve arkadaşını, yine karteller sakinleştirdi.

Yaptığı hareketten fotoğraf çekmek için orada bulundukları söylediği anlaşılan turistin yanı sıra, kartelin ise adamın omzuna elini koyarak sakin olmasını söylediği görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.