Kartel bölgesine giren turistler ecel terleri döktü. Ödü kopan turistleri otomatik silahlı karteller sakinleştirdi

Meksika'da yolunu kaybeden turistler kartel bölgesine girdi. Kartellerin otomatik silahlarla önünü kestiği turistler korkudan ecel terleri dökerken, onları yine karteller sakinleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kartel bölgesine giren turistler ecel terleri döktü. Ödü kopan turistleri otomatik silahlı karteller sakinleştirdi

Karteller arasındaki çatışmalar ve bölge savaşlarıyla sık sık gündeme gelen Meksika'da iki turist farkında olmadan kartel bölgesine girdiler.

Turistlerin önünü bir anda otomatik silahlı adamlar kesti

İki turist korkudan ne yapacağını şaşırırken, biri nefes almakta zorlandı.

Aynı dili konuşmadıkları için neden orada olduklarını anlatmaya çalışan turist ve arkadaşını, yine karteller sakinleştirdi.

Yaptığı hareketten fotoğraf çekmek için orada bulundukları söylediği anlaşılan turistin yanı sıra, kartelin ise adamın omzuna elini koyarak sakin olmasını söylediği görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı Gündem
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi Magazin
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi