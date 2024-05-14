Kartepe'de kar yağıyor. Neler olacak?

Kocaeli kent merkezinde dün sabah saatlerinde sağanak yağışın ardından kar yağdı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı yoğun bir şekilde arttı...

Kartepe bölgesinde ise kar yağışı da etkili oldu. İstanbul’a kara yolu ile 1, 5 saat uzaklıkta olan Kartepe’de kar yağışının başlaması “Alla alla, neler olacak” dedirtti.

Mayıs ayına kadar yağmazken birden kar yağışının başlaması doğa olaylarının tersine döndüğünü gösterdi.

Kar yağışı kısa sürdü ve toprak ve yeşil zeminde beyaz örtü oluşmadı. Kocaeli’de sıcakların mevsim normallerinin altında olduğu da bildirildi.

KOCAELİ’DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre Kocaeli’de bugün sıcaklık 15 derece. Havanın bulutlu ve güneşli olduğu da belirtildi. Herhangi bir yağışın beklenmediği bildirildi.