Kartepe’de öğrenciler güvende

Kartepe'de ekiplerin okul servis araçlarına yönelik denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca Kartepe'de görev yapan öğrenci servisleri belli aralıklarla düzenli olarak denetleniyor. Bu kapsamda, Kartepe Kent Çarşısında yürütülen denetimde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri yer aldı. Ekipler SRC, psikoteknik, UKOME belgeleri, güzergah izin belgeleri, mesleki eğitim, araç muayenesi, kapasite, sınıflandırma, personel yeterlilik belgeleri olmak üzere birçok konuda sorumluluk ve kuralların uygun olup olmadığını kontrol etti. 100 servis aracının kontrol edildiği öğrenildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Yapılan denetimler, öğrencilerin eğitim hayatlarına güvenli ve huzurlu bir şekilde devam edebilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu denetimler bakanlık tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve servis araçlarının güvenliğinin sürdürülebilir olması amacıyla yapılmaktadır. Sık sık ve belirsiz zamanlarda yapılan denetimler servis hizmeti sağlayıcı firmaların da her konuda çok daha dikkatli ve titiz davranmalarını sağlamakta ve çocuklarımız güvenli, huzurlu yolculuk edebilmektedir" dedi.