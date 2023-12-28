Kartlı ödemelerde rekor artış

Kasım ayında yapılan ödemeler toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar TL oldu.

Bankacılık Kart Merkezi(BTM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 115,8 milyon, banka kartı sayısı 188,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 88,0 milyon oldu.

2022 senesinin kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı sayısı yüzde 18’lik, banka kartı sayısı yüzde 12’lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 26’lık artış meydana geldi.

Toplam kart sayısı ise 391,9 milyona ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Kartlı ödemelerin 733,7 milyar TL’si kredi kartları ile olurken 138,0 milyar TL’sinde banka kartları, 16,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki senenin aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124 artarken, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 82 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 123 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 776,3 milyon adedi kredi kartları ile sağlanırken, 520,9 milyon adedinde banka kartları, 103,2 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.