Karton bardak içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle bir şahsın evinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda 60 adet karton bardak içerisinde yetiştirilmiş kenevir bitkisi ve 180 gram esrar ile 4 gram esrar tohumu ele geçirildi.

ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, evde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 adet fişek bulunurken, olay ile ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.