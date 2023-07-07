Kas ağrısını önleyen bitkiler

Doğada bulunan bazı bitkiler kas ağrılarını gideriyor. İşte o bitkiler…

Kas ağrısını önleyen bitkiler

Pilocarpus jaborandi : Yaprakları kaynatılır suyu ile banyo yapılır.

Rezene : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Sedef otu ve çiçeği : Yağı ile masaj yapılır

Bakla : Lapası sarılır.

Bal : Yenir, şifalı bitkilerle macun yapılır, şerbeti içilir. Merhem gibi sürülür.

Burçak : Çayı içilir.

Calabar baklası : Çayı içilir.

Çam fıstığı : Macunu yenir.

Çörek otu : Macunu yenir. 5 gram yağı içilir. 5 gram su ile yutulur. Yağı sürülür veya sarılır.

Defne ağacı ve yemişi : Kaynatılır suyuna adale – kas sokulur. Macunu yenir. Yağı sürülür veya sarılır.

Akgünlük sakızı : Macunu yenir. Suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Anason : Çayı içilir. Macunu yenir.

Ardıç tohumu (siyah) : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Arpa : Çayı içilir.

Ayı yağı : Masaj yapılır.

Dere otu : Macunu yenir.

Gökçe (ökse – burç) : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Hardal (siyah) : Macunu yenir. Hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Hatmi çiçeği (gülhatmi) : Çayı içilir.

Helile (kara ve sarı) : Macunu yenir.

Ihlamur : Çayı içilir. Macunu yenir.

Isırgan otu ve tohumu : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Kantaron (sarı) : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Kaplıca : Kükürtlü banyolara gidilir.

Karabaş lavanta çiçeği : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Karanfil : Eşit miktarda zencefil, kimyon ve mahmudenin Macunu yenir.

Katran : Sürülür.

Kekik : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Kına çiçeği : Çiçeği toz haline getirilir macunların içine katılarak kullanılır.

Kına kına : Kabukları kaynatılır kurutulur, Macunu yenir.

Kuşburnu (yabani gül) : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Mersin ağacı : Meyveleri kaynatılır suyu ile masaj yapılır.

Meyan kökü : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Muz : Yenir.

Nane : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Nergis çiçeği : Kökünün lapası sarılır.

Oğulotu (melisa) : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Papatya : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.

Selvi ağacı : Yaprağı ve kozalağı kaynatılır lapası sarılır. Yağı sürülür veya sarılır.

Sinameki : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Susam : Yenir ve sarılır. Yağı içilir ve masaj yapılır.

Tarçın (Çin tarçını) : Zencefil, karanfil, havlıcan ve üzümün, çayı içilir.

Taze peynir : Lapa olarak sarılır.

Tere otu ve tohumu : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Üzerlik tohumu : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.

Yoğurt : Suyu içilir.

Zakkum : Yağı balla tatlandırılarak içilir. Ayrıca masajda kullanılır. Dikkat! çok miktarda alınırsa zehirleyebilir.

Zencefil : Macunu yenir. Havlıcan ile çayı içilir.

Zeytin ve yağı : yağı ile masaj yapılır, yünlü kumaşla sarılır.

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