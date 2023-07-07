Kas ağrısını önleyen bitkiler

Pilocarpus jaborandi : Yaprakları kaynatılır suyu ile banyo yapılır.
Rezene : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Sedef otu ve çiçeği : Yağı ile masaj yapılır
Bakla : Lapası sarılır.
Bal : Yenir, şifalı bitkilerle macun yapılır, şerbeti içilir. Merhem gibi sürülür.
Burçak : Çayı içilir.
Calabar baklası : Çayı içilir.
Çam fıstığı : Macunu yenir.
Çörek otu : Macunu yenir. 5 gram yağı içilir. 5 gram su ile yutulur. Yağı sürülür veya sarılır.
Defne ağacı ve yemişi : Kaynatılır suyuna adale – kas sokulur. Macunu yenir. Yağı sürülür veya sarılır.
Akgünlük sakızı : Macunu yenir. Suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Anason : Çayı içilir. Macunu yenir.
Ardıç tohumu (siyah) : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Arpa : Çayı içilir.
Ayı yağı : Masaj yapılır.
Dere otu : Macunu yenir.
Gökçe (ökse – burç) : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Hardal (siyah) : Macunu yenir. Hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Hatmi çiçeği (gülhatmi) : Çayı içilir.
Helile (kara ve sarı) : Macunu yenir.
Ihlamur : Çayı içilir. Macunu yenir.
Isırgan otu ve tohumu : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Kantaron (sarı) : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Kaplıca : Kükürtlü banyolara gidilir.
Karabaş lavanta çiçeği : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Karanfil : Eşit miktarda zencefil, kimyon ve mahmudenin Macunu yenir.
Katran : Sürülür.
Kekik : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Kına çiçeği : Çiçeği toz haline getirilir macunların içine katılarak kullanılır.
Kına kına : Kabukları kaynatılır kurutulur, Macunu yenir.
Kuşburnu (yabani gül) : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Mersin ağacı : Meyveleri kaynatılır suyu ile masaj yapılır.
Meyan kökü : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Muz : Yenir.
Nane : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Nergis çiçeği : Kökünün lapası sarılır.
Oğulotu (melisa) : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Papatya : Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı sürülür veya sarılır.
Selvi ağacı : Yaprağı ve kozalağı kaynatılır lapası sarılır. Yağı sürülür veya sarılır.
Sinameki : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Susam : Yenir ve sarılır. Yağı içilir ve masaj yapılır.
Tarçın (Çin tarçını) : Zencefil, karanfil, havlıcan ve üzümün, çayı içilir.
Taze peynir : Lapa olarak sarılır.
Tere otu ve tohumu : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Üzerlik tohumu : Macunu yenir. Çayı ve suyu içilir.
Yoğurt : Suyu içilir.
Zakkum : Yağı balla tatlandırılarak içilir. Ayrıca masajda kullanılır. Dikkat! çok miktarda alınırsa zehirleyebilir.
Zencefil : Macunu yenir. Havlıcan ile çayı içilir.
Zeytin ve yağı : yağı ile masaj yapılır, yünlü kumaşla sarılır.