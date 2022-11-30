﻿''Kaş'' yaparken gözünü çıkarmışlar

Antalya'nın ilçesi Kaş'ı gidenler bilir. Gitmeyenler de mutlaka uğrasın.

Turistler Avrupa'dan dünyanın en uzak bölgelerinden geliyorlar.

Fakat para akışı bu kadar hızlı olunca talan edilmesi de çok gecikmedi.

Sayıştay raporlarına yansıyan duruma göre imar mevzuatına aykırı yüzlerce durum tespit edilmiş.

Bu cennet ilçenin nasıl bir saldırı altında olduğunu da ortaya koyuyor aslında.

Halbuki gerekli regülasyonlar devlet tarafından konulsa iki tane taşı üst üste koyamazsınız. Gelin görün ki rant hep daha tatlı geliyor gücü elinde bulunduranlara…

Anlatayım.

2021 yılında belediyece İmar Kanunu'na göre 308 adet yapı ruhsatı verilmiş. Verilen yapı kullanma izni belgesi ise 145 adet.

Bu imar faaliyetlerine karşın Belediye 2021 yılı içinde çeşitli kanallardan 2.233 adet İmar Kanununa aykırılık şikayeti almış.

Belediye bu şikayeti almasından sonra resen denetim yapmış. Yapılan denetimlerde 558 adet yapı tatil tutanağı düzenlenmiş. Yani ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde imar edilen bir yapı tespit edilmiş. Bakın 558 adet…

Toplamda ise 734 adet binada imar mevzuatına aykırı durum belirlenmiş.

Yahu biz bir sopa diksek elli tane zabıta gelir. Adamlar kaçak şekilde bina dikmiş! Belediye yetkililerince bunu nedeni de açıklanmış: "Alanın genişliği ve personel yetersizliği."

Ne yapılmış bu binalara?

Aykırılık tespiti yapılan 734 binadan 14 tanesinde aykırılık giderilerek ruhsatlı hale getirilmiş, 3 tanesi ise yıkılmış.

2021 yılında tahakkuk ettirilen idari para cezası tutarı 53 milyon TL. Belediyenin toplam gelirlerinin yaklaşık üçte birini bu cezalar oluşturmakta.

Daha vahim olanı ise ne biliyor musunuz? Son yedi yılda alınan ve halen uygulanmamış olan yıkım kararlarının 2500 civarında olduğu kayıtlarda görülmüş.

Ceza kesiliyor ama tahsil edilmiyor. Tahsil edilen sadece 5 milyon 400 bin TL. Toplam ceza alacak tutarı ise 110 milyon 432 bin TL.

Yani paranız varsa cezasını ödeyip istediğiniz yere zeytinlik, dağ, tepe, tarla demeden kaçak yapıyı yapıp milyonlarca liraya satabiliyorsunuz. Ha cezayı ödemezseniz de olur aslında!

Nasıl olsa AKP iktidarı her yıl af çıkarıyor. Yap gitsin. Belediye de yıkmıyor. Oh ne güzel dünya diye düşünüyorlar.

Cezası var. Ama uygulanmıyor.

Bakın değerli dostlar…

Sadece Kaş ilçesinde imar mevzuatına aykırı yapı stokunun değerinin 2 milyar TL'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İnanılmaz bir rakam.

İlçe belediyesi aslında kısmen haklı. Kaş'ta çok hızlı bir yapılaşma yaşanıyor. Hem büyükşehirin hem de bakanlığın buna önlem alması gerekiyorken kimse uğraşmıyor.

Ayrıca diğer bir konu daha var.

Kaş Belediyesinin raporlarında anlayamadığım durumlardan bir tanesi de zarar eden işletmeler.

Özel amaçlı olarak işletilen Kadınlar Plajında (tesisin kirası İnceboğaz Plajı işletmesi içinde ödendiği için kira bedeli hariç) 18 bin lira zarar edilmiş.

Yerel bir mesire alanında bulunmakta olan Gömbe tesisleri yaz döneminde 3 ay civarında açık kalıyor ve 97 bin lira zarar etmiş.

Acısu tesisi belediyenin işgalci olduğu ancak kira bedeli ödenmeyen bir kıyı alanında bulunuyor. Bu tesis de 60 bin lira zarar etmiş.

Çavdır köyünde bulunan tesiste 67 bin lira gelir elde edilmiş ama 198 bin lira gider yapılmış. Raporlara göre köy halkına hizmet eden tesisin karlı işletilmesi olanaklı görülmüyor.

Mülkiyeti başka kurumlara ait Ova Park işletmesinde personel giderinden kaynaklı 117 bin lira zarar edilmiş.

İnceboğaz Restoran'da 386 bin lira zarar edilmiş.

Belediye tesislerinden en büyük zarar şehir meydanında bulunan Belediye Çay Bahçesi işletmesinde meydana gelmiş. Turistik bir bölgede yer alan Kaş şehir merkezinde ziyaretçilere ve yerel halka uygun fiyatlı kafe hizmeti sunmayı amaçlayan tesisin 2021 yılında 560 bin lira TL zarar edilmiş.

Bu zararlar çok büyük zararlar değil. Eğer vatandaşın turistik bölgede ihtiyaçlarına sıhhi, uygun fiyatlı ve düzenli bir şekilde ulaşmaları sağlanıyorsa da arkasındayım.

Fakat zaten bu rakamları kaçak yapıların yarattığı zararın büyüklüğü karşısında halk için çalışmanın verdiği "zararın" küçüklüğünü görmeniz açısından verdim.

Yoksa vatandaşa çalışan kurum tabiki zarar edecek zaten bizim paramız.

Zaten kaçak yapılaşma sorunu hemen hemen tüm turistik bölgelerde var.

Tam bir saldırı altındalar.

Kemer Belediyesince bir inceleme yapılıyor ve bazı taşınmazlar için asgari tutarın altında ecrimisil tahakkuk ve tahsil edildiği tespit ediliyor.

Gücü yeten yetene…

Kafana göre bir yer buluyorsun orayı işgal ediyorsun. Belediye gelip seni çıkarmak yerine işgal ettiğin yerler için sana ecrimisil bedeli tespit ediyor. Sen ödüyorsun ve her şey bitmiş oluyor. Raporda 13 ayrı yerin bu şekilde işgal edildiği, belirlenen ecrimisil tutarının çok düşük olduğu belirtilmiş.

Hatta daha vahimi bazı yerlerden işgaliye parası dahi alınmamış.

Bu yerler özellikle ilçe sahil şeridinde bulunan yerler. Sayıştay daha önce bir dönem ecrimisil tahakkuk ettirildikten sonra 27 Kasım 2018 tarihinden sonra ecrimisil tahakkuku ve tahsili yapılmayan 12 adet taşınmaz tespit etmiş.

Neresinden tutsanız elinizde kalan bir düzenle karşı karşıyayız.

Daha fazla uzatmak laf kalabalığından öteye geçmez…