Kas yapmak için yemeniz gereken 19 besin. Sakın bunu kaçırmayın

Vücut geliştirme sporu ile ilgilenenler için kas yapmak çok önemliyken antrenmanların yanı sıra bazı önemli besinleri de yemek gerekir. İşte o besinler...

Kas yapmak için yemeniz gereken 19 besin. Sakın bunu kaçırmayın

Kas kazanımı için antrenman yapmak kadar doğru beslenme de çok önemli. Egzersizin yanında hedefe yönelik beslenme hedefe daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Ancak doğru beslenme, kas kütlesini artırmak için tek başına yeterli değil. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da önemine dikkat çekiyor... İşte kas yapan en iyi besinler...

Biftek: İçerdiği yüksek kreatin sayesinde ihtiyacınız olan tüm enerjiyi size verir.

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Badem: Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamininden zengindir. Güçlü bir antioksidandır.

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Muz: Oldukça besleyici ve sağlıklı bir meyvedir. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

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Kahverengi pirinç: Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

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Mercimek ve nohut: Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Kas kütlenizi artırmak için dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

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Fıstık ezmesi: Biyotin içerir ve karbonhidratları enerjiye dönüştürebilmek için idealdir.

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Süzme peynir: Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.

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Tatlı patates: Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır.

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Yumurta: Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda çinko, demir ve kalsiyum da vardır.

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Çikolatalı süt: Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir. Paketlenmiş süttense, sütün içine bitter çikolata atılarak içilebilir.

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Tavuk: Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

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Chia tohumu: Kendisi küçük olabilir ama chia tohumlarının sağlık açısından büyük yararları vardır. Chia içeriğinde bulunan sağlıklı omega-3'ler sayesinde kasların güçlenmesine ve büyümesine yardım eder.

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Avokado: Yağla savaşmaya yardımcı olan avokado, göbek yağını azaltır. Lif açısından zengin olan avokado, birlikte kullanıldığında diğer sebzelerin de sağlıklı özelliklerini arttırır.

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Somon: Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.

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Brokoli: Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

Ananas: Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

Yulaf: Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

Ispanak: Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan phytoecdysteroidsin yüzde 20 kadar kas büyümesini artırdığını kanıtladılar.

Balık yağı: Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Egzersiz: Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir.

Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir.

Bacak kramplarını önlemek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır. Size yorucu bir egzersiz için anlık enerji verecek yiyecekleri de tüketmelisiniz.

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