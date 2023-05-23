Kasap dükkanında kanlı hesaplaşma: 1 ölü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kasap dükkanı içerisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Beraber iş yaptığı kişiyi silahla vuran kasap dükkanı sahibi karakola giderek teslim oldu.

Kasap dükkanında kanlı hesaplaşma: 1 ölü

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iş yeri sahibi Serkan H. ile Serkan Canbaz arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda kasap dükkanı sahibi Serkan H., yanında bulundurduğu silah ile Serkan Canbaz’ı vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Canbaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. aw897260-05.jpgOlayın ardından şüpheli Serkan H. ise karakola giderek polis ekiplerine teslim oldu. Canbaz’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay ile alakalı inceleme başlatıldı. (İHA)aw897260-08.jpg

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