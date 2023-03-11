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Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren kasap dükkanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:26
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Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar

Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
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İHA'nın haberine göre, olay gece saatlerinde, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş yerinin penceresini kırıp içeri girdi. 

İş yerine benzin döken bir şahıs, ardından ateşe verdi. İş yerinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. 

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan elektronik eşyalarla birlikte, masalar, sandalyeler ve iş yerinde kullanılan malzemeler zarar gördü.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Yaşananlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yerinin penceresinden içeri girdiği görülen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, içeriye benzin döküp, iş yerini ateşe verdiği anlar görüntülere yansıdı. Kundaklama olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

İş yeri sahibi Ahmet Uysal, yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu. İş yerini oğluyla birlikte işlettiğini söyleyen Ahmet Uysal, “Camı pencereyi kırıp, içeri girmişler. İçeriyi ateşe ermişler. Komşularım telefonla açtı. “Dükkanın yanıyor” dediler. Geldik itfaiye ekipleriyle birlikte söndürdük. Bunu yapan ya da yaptıranların kimse, yakalanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

 

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