Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne atladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne atladı

Van merkez Tuşba ilçesinde kasabın elinden kaçarak Van Gölü'ne giren dana, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kasap dükkanı olan esnafın kesmek istediği dana yakalanmamak için kaçtı. Esnaf danayı kovalamaya başladı.

Yakalanmak istemeyen dana kendini Van Gölüne attı. Dananın göle girmesi sonucu sahibi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

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Bu sırada Van Gölü'nün dip çamur temizliğini yapan firma sahibi ve aynı zamanda kasabın da komşusu olan İbrahim Buyruk ve beraberindekiler limanda demirli bulunan teknelerini alarak danayı yakalamaya çalıştılar.

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15 Temmuz Parkı'ndan feribot iskelesine kadar yüzerek giden dana, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu boğazındaki ipin yardımı ile tekneye alındı. Sahile kadar taşınan dana daha sonra sahibine verildi.

Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne atladı

Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne atladı

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