Kaşarlı mantarın püf noktaları

Bazı yemekler 10’da 10, 10’da 8 güzel olurken bazı yemekler maalesef başarısız olabiliyor. Her ne kadar malzemeleri tam koysak da yemeğin tadı kötü olabiliyor.

Bunlardan biri de kaşarlı mantar. Fırında yapılan kaşarlı mantarın en dikkat edilmesi gereken püf noktası ise tereyağdır.

Mantarların başları çıkarılır ve yuvarlık kısmına bir çay kaşığı kadar tereyağı koyulur.

Tereyağın ardından mantarların üzerin biraz tuz, kırmızı biber serptirilir.

Ardından 180 derecede ısıtılmış fırına 30 dakika ayarlanmış şekilde mantarlar fırına verilir. Mantarlar fırına verildikten 20 dakika sonra kaşalar mantarların üzerine serptirilir. 5 dakikalık bir erimeden sonra fırından çıkarılır ve afiyetle yenir.

MALZEMELER:

İstenildiği kadar mantar

Tuz

Kırmızı biber

Kaşar

Tereyağı.