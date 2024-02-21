Zeytini yumuşamadan saklamanın formülü bulundu! Sadece biraz eklemek gerekiyor

Zeytin, kahvaltı masalarının olmazsa olmazıdır ve hem lezzetli hem de sağlıklı gıdalar arasında yer alır. Doğru miktarda tüketilen zeytin; kan şekeri seviyesini dengeler, sindirim sistemini destekler ve kalp sağlığını korur.

Zeytinin sayısız faydalarından ve lezzetinden faydalanmak için, onları yumuşamadan saklamak önemlidir. Bu etkili yöntemlerle, sakladığınız zeytinlerde en ufak bir yumuşama veya küf oluşumu olmayacak. İşte zeytini yumuşamadan saklamanın formülü…

ZEYTİN NASIL YUMUŞAMADAN SAKLANIR?

Zeytin, yanlış saklama koşullarında yumuşama ve küf oluşumuna eğilimli bir gıdadır.

Zeytinleri yumuşamadan saklamanın ilk adımı, onları teneke kutu veya ambalajdan çıkarıp cam bir kavanozda saklamaktır. Cam kavanozun kapağını da sıkıca kapatmalısınız.

Eğer zeytinleri cam yerine teneke kutuda saklamak isterseniz, içine mutlaka ayçiçek yağı ekleyerek saklamalısınız. Ayçiçek yağı, zeytinlerin küflenmesini ve yumuşamasını önler.

Bu yöntemler, siyah zeytin için uygulanır. Eğer yeşil zeytinleri yumuşamadan saklamak isterseniz, onları kendi salamura suyunda saklamalısınız. Yeşil zeytinleri dışarıdan alıyorsanız, ambalajın içine mutlaka su ekleyerek saklayın.

ZEYTİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinin faydaları oldukça çeşitlidir:

1. Kanser Önleyici: Zeytin, kansere karşı etken maddeler ve A, E vitaminleri içerir. Bu vitamin ve maddeler, kanser tümörlerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

2. Göz Sağlığını Korur: Zeytin, içerdiği A vitamini ile göz sağlığını korur. A vitamini, gece görüşünü iyileştirir ve katarakt, makula dejenerasyonu, glokom gibi göz hastalıklarının gelişmesine karşı etkilidir.

3. Sağlıklı Kemik Gelişimi Sağlar: Zeytin, kemiklerin gelişip güçlenmesini sağlar.

4. Kalp Sağlığını Destekler: Zeytin, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığınızı korur ve kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür.

5. Sindirimi Kolaylaştırır: Zeytin, içerdiği E vitamini ve yağ ile bağırsakların daha verimli işlemesini sağlar. Düzenli olarak zeytin tüketen kişilerin kolon kanserine yakalanma riski oldukça düşüktür.

6. Saç, Cilt ve Tırnak İçin Besleyici: Zeytin, saçların ihtiyacı olan nemi kazandırır ve hücre yenilenmesini sağlar. E vitaminleri sayesinde daha genç ve sağlıklı görünmenizi sağlar.

7. Uzun Süre Tok Tutar: Zeytin, sabah almanız gereken enerjiyi karşılar ve sizi uzun süre tok tutar.

8. Vücut Gelişimine Destek Olur: Zeytin, vücut gelişimine destek olur.

9. Kan Yapar: Zeytin, kansızlığı giderir ve kan yapıcı özelliği vardır.

Bu faydaların yanı sıra, zeytinin aşırı tüketimi kilo problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, ideal tüketim miktarı günde 5 adet az tuzlu zeytindir.

ZEYTİNİN HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİR?

Zeytin, birçok önemli vitamin ve mineral kaynağıdır. İşte zeytinin içerdiği bazı önemli vitaminler:

1. E Vitamini: Zeytin, E vitamini açısından zengin bir kaynaktır. E vitamini, güçlü bir antioksidan olarak bilinir ve hücrelerin oksidatif stresle mücadelesine yardımcı olur.

2. A Vitamini: Zeytin, A vitamini içerir. A vitamini, göz sağlığı için önemlidir ve gece körlüğü gibi göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

3. K Vitamini: Zeytin, K vitamini bakımından zengin bir besindir. K vitamini, kan pıhtılaşmasını düzenler ve kemik sağlığını destekler.

4. C Vitamini: Zeytin, C vitamini içerir, ancak diğer meyve ve sebzeler kadar yüksek seviyede değildir.

5. B Vitaminleri: Zeytin, çeşitli B vitaminlerini içerir. Özellikle, folat (B9) ve riboflavin (B2) zengin içeriğiyle bilinir.

Zeytin, bu vitaminlerin yanı sıra mineraller, lifler ve sağlıklı yağlar açısından da zengindir.

KAÇ ADET ZEYTİN TÜKETMELİYİM?

Zeytinin faydalarından yararlanmak için ideal tüketim miktarı, genellikle günde 5 adet az tuzlu zeytin olarak önerilir. Ancak, herkesin metabolizması ve beslenme ihtiyaçları farklı olduğu için, kişisel ihtiyaçlarınıza göre miktarı ayarlamak önemlidir. Ayrıca, çok miktarda tüketilen zeytin, vücuda yağ alımını da artıracağından kilo problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, dengeli bir şekilde tüketmeye özen göstermelisiniz.