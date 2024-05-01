Kasesini boş gören kedinin mama makinesiyle verdiği savaş güldürdü

Bir kedinin otomatik mama makinesiyle yaşadığı komik mücadele, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Kedinin kasede mama olmadığını fark etmesi üzerine, makinenin içindeki mamaya ulaşmak için verdiği çaba ise izleyenleri kahkahalara boğdu.

Kedilerin yemek saatlerinde oldukça sabırsız olabildiği bilinen bir gerçek. Ancak bu kez, otomatik mama makinesinin çalışmadığı ve mama kasesinin boş olduğu bir anda yaşanan olay, kedinin ne kadar sabırsız olduğunu gözler önüne serdi. Makinenin içindeki mamaya ulaşmak için çeşitli yöntemler deneyen kedinin çabaları, hayvanseverler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.