Kashkari'den indirim çağrısı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in geçen hafta yaptığı 50 baz puanlık büyük ölçekli faiz indirimine verdiği desteği ayrıntılandırdığı yazısında, 2024’te faiz oranlarında yarım puanlık bir indirimi daha desteklediğini belirtti.

Bankanın internet sitesinde bulunan yazıda Kashkari, enflasyonun önemli ölçüde gerilediğini ve Fed’in yüzde 2 hedefine yakın olduğunu söyledi. Kashkari işgücü piyasasının zayıflık belirtileri göstermeye başladığını dile getirdi.

Kashkari, risk dengesi yüksek enflasyondan uzaklaşarak işgücü piyasasının daha da zayıflaması riskine doğru kaydı ve bu da daha düşük bir federal faizi gerektirdiğini söyledi.

Kashkari’nin bu yıl FOMC’de oy hakkı yok.