Kasım ayı doğal gaz fiyatları açılandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kasım ayı için geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gazın satış tarifesinde fiyat değişikliği olmadığını açıkladı.

BOTAŞ, ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Kasım ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Kasım ayı içinde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak duyuruldu.

Ekmek üreticileri için belirlenen fiyat tarifesi ise bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak tespit edildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı da 12 bin TL olarak açıklandı.