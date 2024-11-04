Kasım ayı kira zam oranı belli oldu. İşte yeni rakam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu. İşte yeni rakam

Enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, kasım ayı kira artış oranı belli oldu.

Kasım ayı kira artış oranları TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerinin ardından belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları ortaya çıktı. Temmuz ayında yüzde 25 zam sınırlamasının ardından, kira sözleşmesi sona erenler artışlarını TÜFE rakamları üzerinden zam yapmaya başladı.

TÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladıTÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladı

PEKİ KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
TÜİK verilerine göre Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak.

Son Haberler
"Yüksek kazanç" vaadi yakalattı
"Yüksek kazanç" vaadi yakalattı
Gazlı ocak kullananlar dikkat: Erken ölüme neden oluyor!
Gazlı ocak kullananlar dikkat: Erken ölüme neden oluyor!
Trump ve Harris son kozlarını oynayacak: Eyalet seçimleri nefesleri kesiyor
Trump ve Harris son kozlarını oynayacak: Eyalet seçimleri nefesleri kesiyor
Polis, suçlulara göz açtırmıyor
Polis, suçlulara göz açtırmıyor
Yeniden Refah'lı Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
Yeniden Refah'lı Belediye Başkanı'na silahlı saldırı