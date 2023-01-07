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Şarkıcı Sıla'dan duygu yüklü paylaşım: Bize bir oda tuttum baba...

2022 kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybeden Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda "Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Çünkü yaşar sevdiklerin, hiçbir yere gitmez" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:55
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Kasım ayında babasını kaybeden şarkıcı Sıla, duygu yüklü bir paylaşım yaptı

Şarkıcı Sıla'dan duygu yüklü paylaşım: Bize bir oda tuttum baba...
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonra yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Bir türlü baba acısı dinmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Sıla, şu ifadeleri kullandı: 

"Bize bir oda tuttum baba. Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda. Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar. Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Memleketi sevmeye, sevmeyenine sövmeye, annemi muzip muzip çekiştirmeye, aslan sütüyle şakımaya, birlikte şiirler okumaya, Yaşar Kemal'in betimlemelerini yüceltmeye devam edebiliriz

Birbirimize daima yardım edebiliriz, birbirimizin sesini duyabiliriz orada. Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Yine senin armağanın. Teşekkür kısmı odada. Baş başa. Çünkü bizim aramızda. Çünkü yaşar sevdiklerin. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere…"

 

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