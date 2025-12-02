Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin açıkladığı verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları kasım ayında rekor kırdı. Buna göre, otomobil satışları bu yılın 11 aylık döneminde eçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti. Satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı aynı dönemde yüzde 10,16 artarak 1 milyon 176 bin 780 oldu.

EN ÇOK SATAN MODELLER BELLİ OLDU

Açıklanan verilere göre pazarın yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 522 bin 853 ile yüzde 55,7, B segmenti otomobiller 249 bin 397 ile yüzde 26,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yüzde 62,2 pay ve 518 bin 550 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 22,4 pay ve 209 bin 963 satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 133 bin 105 satışla H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ ARAÇLAR ZİRVEDE

Benzinli otomobil satışları 442 bin 650 ile yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 251 bin 992 ile yüzde 26,9 pay, elektrikli otomobil satışları 166 bin 665 ile yüzde 17,8 pay, dizel otomobil satışları 69 bin 471 ile yüzde 7,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 7 bin 399 ile yüzde 0,8 pay aldı.

EN ÇOK OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR SATILDI

Otomatik şanzımanlı otomobiller 887 bin 442 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 50 bin 735 adetle yüzde 5,4 pay aldı.

İŞTE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Kasım ayında en çok satan markalar belli oldu. Buna göre zirvede Renault belli oldu. İşte en çok satan 10 marka:

1. Renault 14.411

2. Volkswagen 9.437

3. Toyota 6.724

4. Hyundai 6.145

5. Skoda 6.056

6. Peugeot 5.694

7. BYD 5.395

8. Citroen 4.996

9. Opel 4.445

10. Nissan 4.404