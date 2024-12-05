Kasım ayında en çok kazananlar belli oldu

ABD ekonomisinin enflasyonla mücadeleyi resesyona girmeden atlatabileceğine olan güven varlığını korumaya devam ederken, kasım ayında ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek 4,50-4,75 aralığına çekti. Söz konusu parasal gevşeme pay piyasaları tarafından olumlu karşılansa da ABD'de yapılan başkanlık seçimleri bu etkinin sınırlı kalmasına neden oldu.

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump'ın uygulayacağını belirttiği ticari tarife söylemleri ve yeni kurulacak kabineye yönelik belirsizlikler de pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırdı.

Bunun yanı sıra, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın şiddetlenebileceği endişesi, taraflardan gelen sert açıklamalar ve Orta Doğu'daki artan gerilim kasım ayı boyunca yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Ocak-kasım döneminde dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirse de kasım sonu itibarıyla Apple zirvede kalmayı sürdürdü.

Apple'ı piyasa değeri sıralamasında Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Saudi Aramco, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika 1'i Tayvan ve 1'i Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

APPLE DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU

Yılın 11 ayında Apple, Nvidia ve Microsoft arasında geçen dünyanın en değerli firması olma rekabetinde kasım ayının son işlem günü itibarıyla Apple, Nvidia ve Microsoft'un önünde yer alarak 3,587 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi oldu. Sıralamada Nvidia 3,385 trilyon dolarla ve Microsoft 3,148 trilyon dolarla Apple'ı izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 2,185 trilyon dolarla Amazon, 2,076 trilyon dolarla Alphabet (Google), 1,768 trilyon dolarla Saudi Aramco, 1,449 trilyon dolarla Meta Platforms, 1,107 trilyon dolarla Tesla, 1,040 trilyon dolarla Berkshire Hathaway ve 957,74 milyar dolarla TSMC şeklinde oldu.

PAY PİYASALARINDA EN İYİ PERFORMANSI TESLA SERGİLEDİ

Kasım ayında dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Tesla oldu. Tesla'nın hisse senedi fiyatı ekim sonundan bu yana yüzde 38,15, yılbaşından bu yana da yüzde 38,91 yükselerek 345,16 dolara çıktı.

Analistler, Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın seçim süreci boyunca Trump'ın yakınında yer aldığını belirterek, Trump'ın zaferi sonrasında Tesla hisselerindeki yükselişin dikkati çektiğini kaydetti.