Kasım ayında tiyatro, müzik ve komedi dolu bir program

DasDas Kasım ayı programında kendi prodüksiyonları dışında misafir tiyatro ekipleri de öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde prömiyerini gerçekleştiren, Stephen King’in popüler romanından sahneye taşınan ‘Misery’ oyunu 4 Kasım Pazartesi akşamı DasDas Sahne’ye ilk kez konuk oluyor. Kayhan Berkin’in yönetmenliğini yaptığı oyunda Cansel Elçin, Sedef Akalın, Uğur Baran rol alıyor.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

DasDas ayrıca İKSV’nin 28.’sini gerçekleştirdiği İstanbul Tiyatro Festivali’ni bu sene de sahnesinde konuk etmeye devam ediyor. Festivalin programında yer alan, Shakespeare’in ölümsüz eserinin, ünlü yönetmen Declan Donnellan tarafından sahneye uyarladığı ‘Hamlet’ 7-8 Kasım tarihlerinde DasDas Sahne’de görülebilecek.

Dünyanın en çok sahnelenen oyunlarından biri olan Henrik Ibsen’in en ünlü oyunu ‘Nora’ (Bir Bebek Evi) yeni ve modern bir adaptasyonuyla 9-10 ve 28 Kasım’da DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşuyor. 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini gerçekleştiren oyunda Tuğçe Altuğ ve Deniz Celiloğlu’na Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu eşlik ediyor.

BU SEZONUN YENİ PRODÜKSİYONU

DasDas’ın bu sezonki yeni prodüksiyonu, İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu ‘Ayna’ Kasım’da da sahnelenmeye devam ediyor. İlham Yazar’ın yönetmenliğinde oyun içinde bir oyunun anlatıldığı ‘Ayna’, 11-16-21 ve 27 Kasım tarihlerinde izleyicilerle buluşacak. Büyük beğeni toplayan oyunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel ve Serhat Barış rol alıyor.

İngiliz yazar Joe White’ın alkole ve birbirine bağımlı iki hassas ruhun hafıza kayıplarıyla dolu aşk hikâyesini anlattığı ‘Karanlık Şarkılar’ 17 Kasım günü iki temsille yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Prömiyerini geçtiğimiz ay DasDas’ta yapan oyunun başrollerini Derya Artemel ve Orçun Soytürk paylaşırken yönetmenliğini Tuğrul Tülek üstleniyor.

Stand-up gösterileri DasDas’ta Kasım ayında da sevilen isimlerle devam ediyor. Kaan Sekban, Bengi Apak, Melikşah Altuntaş, Sergen Deveci ve komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı TuzBiber ekibi Kasım ayı boyunca DasDas’ta eğlence dolu saatler sunuyor.

DasDas’ın bir diğer önemli prodüksiyonu ‘Titus Kompleks’ büyük bir ilgiyle yeni sezonda da devam ediyor. Shakespeare’in aynı adlı unutulmaz eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, izleyenlere adeta bir sinema filmi hissi veren oyun 19-20-25-26 Kasım tarihlerinde DasDas’ta izlenebilecek. Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor.

DasDas Kasım ayında müzikseverleri de unutmuyor. Türkiye’nin önde gelen alternatif rock gruplarından Duman, 23 Kasım akşamı ilk kez DasDas’ta sevenleriyle buluşuyor. Duman, uzun bir aradan sonra 13 Aralık’ta yayınlanacak yeni albümlerinin müjdesini verip albümden ilk şarkılarını hayranlarıyla paylaşmıştı.