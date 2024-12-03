Kasımda zam şampiyonları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 oranında gerçekleşti.

İşte enflasyon rakamlarını duyuran Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklara göre fiyat değişimlerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar, yüzde 14,1 ile yumurta izledi.

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı (03.12.2024)

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,69 ile ilaçlar, yüzde 9,65 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,07 ile sağlık sigortası, yüzde 6,85 ile paket turlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 4,84 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 4,69 ile bebek giyim ve yüzde 3,33 ile çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.