Kasımpaşa sahaya gençleriyle çıktı. Fenerbahçe rahat kazandı

Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

KASIMPAŞA 0-3 FENERBAHÇE

90' Maç bitti.

65' Osayi Samuel, ceza sahası sağından çizgiye inerek ortasını yaptı. Kasımpaşa savunması topu karşılayarak tehlikeyi önledi.

62' Fenerbahçe'de En Nesyri yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

55' İrfan Can sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Osayi'ye derin bir top göndermek istedi. Savunmada Adnan araya girerek tehlikeyi önledi.

52' İrfan Can orta alandan, rakip kaleye hareketlenen En Nesyri'ye derin bir top gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

47' Mert Hakan, rakip yarı alanın solunda Berkay Muratoğlu'na faul yaptı.

46' Fenerbahçe'de Kostic ve Szymanski yerine Mert Hakan ile Levent Mercan dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

45’ Gol… Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe (Bartuğ)

42' Adnan, orta alandan ceza sahasının sağına hareketlenen Emirhan'a yerden derin bir top gönderdi. Emirhan, ceza sahasının sağından sol ayak içiyle kaleye denedi kaleci Ertuğrul Çetin topu kurtardı.

39' İrfan Can Kahveci, orta sahanın solunda topu elle kontrol etti. Kasımpaşa, serbest vuruş kullanacak.

37' Kostic, orta alanın solunda Emirhan Yiğit'e faul yaptı.

36' Kostic'in ceza sahası solundan sol ayak içiyle çektiği şutu kaleci Ali Emre kurtardı.

31' Kostic, rakip yarı alanın solunda Taylan Aydın'a faul yaptı.

27' İrfan Can, ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması topu karşıladı. Savunmadan seken top, penaltı noktası solunda Mert Müldür'ün önüne düştü. Mert, bekletmeden topu ceza sahasına çevirdi. Gelen topa sol ayağıyla vuran Yusuf Akçiçek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27' Gol... Yusuf Akçiçek

6' Kasımpaşa'da Emirhan sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasının solunda bulunan Sinan'a yerden pasını verdi. Sinan'ın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı. Ardından Sarp'ın vuruşunda top savunmada Mert Müldür'den dönerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

2' Cenk Tosun ceza sahası sağında çizgiye inerek penaltı noktasına doğru topu yükseltti. En Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

2' Gol... Yusuf en-Nesyri

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi, Bartuğ, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En-Nesyri, Cenk