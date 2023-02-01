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Ekrem Örenç: Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 5-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 19:56
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Kasımpaşa teknik sorumlusu Ekrem Örenç'ten açıklamalar

Ekrem Örenç: Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Örenç, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı." dedi.

Maçın başında gol yediklerini hatırlatan Örenç, "Moralimiz bozuldu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladık. Tüm maç elimizde oldu, daha üstün oynadık, 5-1'lik skorla net bir galibiyet aldık. Maçın kırılma noktalarında kalecimiz iki tane muhteşem kurtarış yaptı, bu da oyuncularımıza itici güç verdi. Bu güçle beraber çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi önümüzdeki maçlarda daha iyi hale getirecektir." ifadelerini 

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