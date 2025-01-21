Kasımpaşa yeni sportif direktörünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kasımpaşa yeni sportif direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktörlük görevine getirilen ismi açıkladı.

Kasımpaşa'da sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal'ın getirildiği duyurdu.

KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA

"Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında Kulübümüzde İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter olarak görev yapan Aztopal'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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