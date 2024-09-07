Kasımpaşa'dan flaş transfer

Kaynak: İHA
Kasımpaşa'dan flaş transfer

Kasımpaşa, İtalyan ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa, İtalyan ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda Serie A ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak'ı transfer etti. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Antonin Bark, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerini kullandı.

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29 yaşındaki futbolcu, Fiorentina ile geçen sezon 21'i İtalya Serie A, 10'u UEFA Konferans Ligi, 2'si İtalya Kupası ve 1'i de İtalya Süper Kupası olmak üzere 34 maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Barak ayrıca Çekya Milli Takımı ile 44 maçta görev yaparken, 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Çek futbolcu kariyerinde Slavia Prag, Lecce, Udinese ve Hellas Verona formaları giydi.

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