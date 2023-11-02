Kaşıntıları kesiyor. Cilt hastalıklarına birebir. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kaşıntıları kesen ve cilt hastalıklarına iyi gelen at gözü otu dikkatlerden kaçmadı.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Derinin dış yüzeyi ve mukoza; dış etkenlere, beslenmeye, iç hastalıklarına karşı oldukça savunmasız bir bölgedir. Bu nedenle cilt veya deri hastalıkları oldukça fazla sayıya ve çeşide sahiptir. Dermatoloji ve halk arasında cildiye olarak da bilinen tıp branşı tarafından tanı ve tedaviyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Cilt hastalıklarını nedenlerine göre sınıflandırmak oldukça zordur. Aynı hastalık farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin stres ve zona hastalığı arasında bir ilişki söz konusudur. Bununla birlikte yine strese bağlı şekilde görülen dermatit türleri mevcuttur. Dermatit için çeşitli enfeksiyon ve alerjilerin tetikleyici veya neden olabildiği de bilinmektedir.

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar. Bu ot, tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam andız otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.