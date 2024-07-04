Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi

Kaynak: AA
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi

Venezuela'da, Atlantik Okyanusu'ndan gelen Beryl Kasırgası'nın etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

Devlet kanalı VTV'de yapılan açıklamada, kasırganın ülkenin kuzeydoğusunu vurarak 3 kişinin ölümüne neden olduğu ve birçok bölgenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Sucre eyaletinde 400 evin tamamen yıkıldığını, 8 bin evin ise kısmen zarar gördüğünü açıkladı. Sucre'de kayıp olan dört kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kasırgadan etkilenenlere su, gıda ve ilaç sağlandığını bildirdi.

KASIRGA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin verilerine göre, "kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatıya doğru ilerlemeye devam ediyor.

Kolombiya yetkilileri, Beryl Kasırgası'nın Magdalena, Cesar ve La Guajira yönetim merkezlerinde orta şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini duyurdu. Meksika'da ise Yucatan Yarımadası'nı etkilemesi beklenen kasırga öncesinde 8,500 asker arama kurtarma operasyonları için görevlendirildi.

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