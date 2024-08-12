Kasiyer katili hakkında karar açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasiyer katili hakkında karar açıklandı

Belarus'un başkenti Minsk'te 15 yıl önce yaşanan bir cinayet ve soygun davasıyla ilgili karar açıklandı. Minsk sakini, 10 Aralık 2009'da Absolutbank döviz bürosuna saldırmaktan, 21 yaşındaki kasiyer Tatyana'yı öldürmekten ve para yatırmadan önce kasadan yaklaşık 35 milyon ruble çalmaktan suçlu bulundu.

10 Aralık 2009 akşamı, Absolutbank tahsildarlarından Varvasheni, döviz bürosunda kasiyerlik yapan genç bir kızın cesedini buldu. Kız olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dava dosyasında 19 bıçak yarası olduğu belirtildi. Ayrıca, eşanjörden en az 32 milyon ruble çalındığı da raporlara yansıdı.

Medya, trajedinin ertesi günü dört çalışanın bankadan istifa ettiğini ve savcılığın Absolutbank CJSC yetkililerine karşı Belerus yasalarının 425. Maddesinin 3. Fıkrası'nı teşkil eden “Bir memurun eylemsizliği” uyarınca ceza davası açtığını bildirdi. Daha sonra savcılık, bankacılık tesisinin gözetleme ekipmanı veya güvenlik alarmlarıyla yeterince donatılmadığını açıkladı.

Haziran 2022'de Absolutbank CJSC'nin yasal statüsü değiştirilerek bankacılık dışı bir finans kuruluşuna çevrildi ve anonim şirketin bankacılık lisansı iptal edildi. Kurum adını ZAO OptiKurs NKFO olarak değiştirdi.

İlk duruşmada sadece ölen Tatyana'nın annesi hazır bulundu. Sanık suçunu kısmen de olsa kabul etti. Zanlı fiilinin öldürme niyetiyle yapılmadığında ısrarcı oldu.

Zanlı yaptığından pişman olduğunu belirterek, savcının teklifi üzerine ölen kızın annesinden af ​​diledi. Kadın "Bu affedilemez" diye yanıtladı.

Hakim zanlı hakkında 20 + 8 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına hükmetti.

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