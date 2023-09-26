Kasiyerin hatası '15,7 milyon TL' değerinde servet kazandırdı. Defalarca özür diledi

Cumhuriyet'in haberine göre, her piyango tutkunun gönlünde büyük ikramiye vardır ve herkes şansını farklı şekillerde arar. Kimi rastgele bir bilet seçer kimi de her defasında aynı numaraları oynar. Birazdan hikâyesini paylaşacağımız adam da tam olarak öyle yapıyordu. Fakat bu defa rutini bozan küçük bir hata, ona büyük bir servet kazandırdı.

ABD'nin Maryland eyaletinde bir piyango tutkunu, her seferinde aynı bileti satın aldığı benzin istasyonunun müdavimi olarak tanınıyordu.

İşletmeye o kadar sık geliyordu ki kıdemli çalışanlar artık onu ve oynadığı numaraları ezbere biliyor, her geldiğinde kısa bir sohbetin ardından kendisine biletini takdim ediyordu.

Fakat son ziyaretinde, işe yeni başlayan kasiyerin yaptığı küçük bir yanlışlık, ona büyük bir servet kazandırdı. Olay şu şekilde gelişti...

YANLIŞ BİLET VERDİ

LadBible'da yer alan habere göre piyango tutkunu, o gün her hafta olduğu gibi yine benzin istasyonuna bilet satın almaya gelmişti.

Kasada karşılaştığı genç kasiyer, kendisine yanlış bileti vermiş, akabinde hatasını anlamış, yanlışını düzeltmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.

Adam, işleri daha fazla uzatmamak için verilen bileti kabul etmiş; ertesi sabah uyanıp sonuçları kontrol ettiğinde ise gördükleri karşısında gözlerine inanamamıştı.

Görünen o ki kasiyerin özür dilemesini gerektirecek bir şey yoktu. Aksine ona, yaptığı yanlışlık için teşekkür etmeliydi...

PARAYLA NE YAPACAK?

Sonuçlar, adamın 'Çoklu Eşleşme' bileti ile 580 bin dolar $ (yaklaşık 15,7 milyon TL) tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandığını gösteriyordu. Talihli, kazancının geçerliliğini doğrulamak için hemen harekete geçti.

Sosyal medya kullanıcıları ise konuya ilişkin gönderilerinde, hepimizin merak ettiği o soruyu sordu: Talihli, ani gelen bu yaklaşık 16 milyon TL değerindeki servetle ne yapacaktı?

Talebi üzerine adı gizlenen adam, basına demecinde soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bu parayı, çocuklarımızın eğitim kredilerini ödemek ve borçlarımı kapatmak için kullanacağım. Kalan parayla da bir yaşlı hasta bakım evi kurmayı planlıyorum..."