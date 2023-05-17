Kasko fiyatlarını 3 katına çıkartan gelişme

Araç sahiplerine kötü haber... NTV'nin haberine göre, yüksek döviz kuru, uçan enflasyon, yedek parça fiyatlarını da uçurdu. Hal böyle olunca da kasko fiyatları bir yılda üç katına çıktı.

Yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.

Sigorta sektörü yetkilisi Muhammed Karakum, "Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar" derken geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.

Sigorta sektörü yetkilileri trafik sigortaları zamanı geldiğinde yenilenmesi ve trafiğe sigortasız çıkılmamasını öneriyor.