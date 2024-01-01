Kaslara mutluluk aşılayan şifalı bitkiler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Kaslara mutluluk aşılayan şifalı bitkiler
Kasları gevşeten ve huzurlu olmanızı sağlayan şifalı bitkiler hangileri? İşte yanıtı...

Kaslarınız ağrıyor ya da sürekli kramplar yaşıyor ve huzursuz oluyorsanız bu bitkiler derdinize şifa olabilir. İşti o bitkiler.

BAYIR TURBU
Stres ile oluşan kas tutulmalarının önüne geçiyor. Banyonuzun suyuna katabilir, rahatlayabilirsiniz.

LAVANTA
Lavanta çiçeğinin yağı son derece doğal bir kas gevşetici. Dairesel masaj yaparak sürülüyor ve mutluluk veriyor.

ŞEYTAN TIRNAĞI
Artirit ve diğer kas hastalıklarında kullanılan bir kas gevşetici.

NANE YAĞI
Tutulan kaslara sürüldüğünde ağrıyı alıyor.

PAPATYA
Kas gevşetici ve sakinleştirici. Kas spazmlarını ve kas ağrılarını rahatlatıyor. Yüzyıllardır kullanılıyor.

KAVA KÖKÜ
Kramp giren ve kasılan kasları rahatlatmak için kullanılıyor. Gerginlikleri azaltıyor..

KEDİ OTU
Kas spazmları ile ilgili tüm şikayetlerde birebir.

KEDİ NANESİ
Aslında bir nane türü. Yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Şişlikleri indiriyor.

KIRMIZI BİBER
Kas kramp ağrılarını azaltıyor.

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