Kaslara mutluluk aşılayan şifalı bitkiler

Kaslarınız ağrıyor ya da sürekli kramplar yaşıyor ve huzursuz oluyorsanız bu bitkiler derdinize şifa olabilir. İşti o bitkiler.

BAYIR TURBU

Stres ile oluşan kas tutulmalarının önüne geçiyor. Banyonuzun suyuna katabilir, rahatlayabilirsiniz.

LAVANTA

Lavanta çiçeğinin yağı son derece doğal bir kas gevşetici. Dairesel masaj yaparak sürülüyor ve mutluluk veriyor.



ŞEYTAN TIRNAĞI

Artirit ve diğer kas hastalıklarında kullanılan bir kas gevşetici.

NANE YAĞI

Tutulan kaslara sürüldüğünde ağrıyı alıyor.



PAPATYA

Kas gevşetici ve sakinleştirici. Kas spazmlarını ve kas ağrılarını rahatlatıyor. Yüzyıllardır kullanılıyor.

KAVA KÖKÜ

Kramp giren ve kasılan kasları rahatlatmak için kullanılıyor. Gerginlikleri azaltıyor..

KEDİ OTU

Kas spazmları ile ilgili tüm şikayetlerde birebir.



KEDİ NANESİ

Aslında bir nane türü. Yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Şişlikleri indiriyor.

KIRMIZI BİBER

Kas kramp ağrılarını azaltıyor.