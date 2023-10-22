Kassam Tugayları: İki esiri daha bırakmak istedik, İsrail reddetti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde tuttukları 2 İsrailli sivili serbest bırakmak istediğini ancak İsrail'in bunu reddettiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Kassam Tugayları: İki esiri daha bırakmak istedik, İsrail reddetti

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında, serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşıldı.

Kassam Tugayları, dün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli sivil esiri de yarın sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise "Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağız. Esirleri evlerine geri getirmek için her biçimde adım atmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu rakamın esirlerin toplam sayısı olmadığını ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığını söylemişti.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Son Haberler
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı Yaşam
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye Gazze'ye 20 uzman hekim gönderiyor Gündem
Bakan Koca duyurdu: Türkiye Gazze'ye 20 uzman hekim gönderiyor
Kendisini sıkıştırdığını iddia ederek şoföre saldırdı Yaşam
Kendisini sıkıştırdığını iddia ederek şoföre saldırdı
Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın Yaşam
Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın
Bahçeli'nin ‘Gazze'ye müdahale’ çağrısına bir destek de Davutoğlu'ndan: Dile getirdiği ifadeleri takdirle karşılıyorum Siyaset
Bahçeli'nin ‘Gazze'ye müdahale’ çağrısına bir destek de Davutoğlu'ndan: Dile getirdiği ifadeleri takdirle karşılıyorum
İsrail’e destek açıklayan Trudeau'ya camide tepki: Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek Dünya
İsrail’e destek açıklayan Trudeau'ya camide tepki: Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek