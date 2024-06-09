Kassam Tugayları: İsrail esirleri kurtarırken bazılarını da öldürdü

Ebu Ubeyde, İsrail'in saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçları" işlediğini ve bunun ilk zararını görecek olanların İsrailli esirler olacağını vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti.

İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede dört İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda bir İsrail polisinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve diğer çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve en az 400 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.