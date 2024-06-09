Kassam Tugayları: İsrail esirleri kurtarırken bazılarını da öldürdü

Düzenleme: Kaynak: AA
Kassam Tugayları: İsrail esirleri kurtarırken bazılarını da öldürdü

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirleri kurtarma operasyonunda korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini" belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçları" işlediğini ve bunun ilk zararını görecek olanların İsrailli esirler olacağını vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti.

İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede dört İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda bir İsrail polisinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve diğer çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve en az 400 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Son Haberler
Hayatınızı kurtaracak ütü ipuçları. Nasıl ütü yapılır? Gündem
Hayatınızı kurtaracak ütü ipuçları. Nasıl ütü yapılır?
Fidan, Heniyye ile görüştü Dünya
Fidan, Heniyye ile görüştü
Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor?
İsrail saldırısında 274 sivil hayatını kaybetti Dünya
İsrail saldırısında 274 sivil hayatını kaybetti
Dövme rehberi: Dövme bakımı nasıl yapılır? Gündem
Dövme rehberi: Dövme bakımı nasıl yapılır?
Fatih Altaylı Ali Koç'u yok saydı Spor
Fatih Altaylı Ali Koç'u yok saydı
İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda Dünya
İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda