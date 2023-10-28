Kassam Tugayları’ndan esir açıklaması. Şartlarını açıkladılar

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

KAYNAK: AA
Kassam Tugayları’ndan esir açıklaması. Şartlarını açıkladılar

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in tüm rehinleri serbest bırakması karşılığında kendi ellerinde tuttukları esirlerin de serbest bırakılacağını söyledi.

Ubeyde, sözlerine Hamas'ın esirler konusunda “kısmi bir anlaşma” üzerinde görüşmelerde bulunabileceğini ekledi.

Reuters'ın aktardığına göre başka bir Hamas'ın başka bir yetkili, İsrail ile rehineler konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını ancak Tel Aviv'in kendilerini “oyaladığını” öne sürdü.

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