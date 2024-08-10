Kassam Tugayları’ndan Sinvar’a bağlılık yemini

Kaynak: AA
Kassam Tugayları’ndan Sinvar’a bağlılık yemini

Kassam Tugayları, Heniyye'nin yerine Hamas’ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Sinvar'a bağlılığını açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Heniyye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

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