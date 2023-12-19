Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz

"2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı. İnsanların yüzünde kabus gibi bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu görüyorum" diyen Kassandra "Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybetmişti. Bir çok doğa olayı da sevdiklerimizi bizden koparmıştı. Ekonomik olarak da büyük sıkıntı yaşayan insanlarımız adeta açlıkla boğuştu. Bu seneyle birlikte çileler bitecek 'her şey güllük gülistanlık olacak' diyerek mavi boncuk dağıtanlara ben buradan 'Dur' diyorum. Bunu söylemek istemezdim ama 2024 geldiği gibi 2023'ü adeta mumla arayacak" dedi.

YENİ YILDA DA YÜZLER GÜLMEYECEK

31 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlere de değinen Kassandra "Seçimlerde neler yaşanacağını kimin kazanacağını kimin hangi illerde kaybedeceğini tek tek açıklayacağım. Ama seçime daha çok var. Bunu ilerleyen günlerde yazacağım. Gelelim 12 gün sonra karşılayacağımız yeni yılda bizi neler beklediğine. İnanın yeni yılda kahkahalar atarak gülüp, istediğiniz gıda ürünlerine hesap yapmadan alacağınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Asla böyle bir şey olmayacak. Bu sene seçimler olmasa asgari ücretlilerin, emeklilerin, memurların alacağı zam oranı verilen miktarın çok altında olacaktı" diye konuştu.

İCRA DOSYALARI PATLAYACAK

2024 yılında da TL’nin değer kaybına devam edeceğini belirten Kassandra “Paramız mum gibi erimeye devam edecek. Ama çok sert düşüşler olmayacak. Dolar ve Euro tırmanışını sürdürecek. Önceki yıllarda olduğu gibi hükümet de bu baskıya boğun eğmemek için piyasaya para sürerek doları durdurmaya çabalayacak en azından büyük bir sıçrayış yapmasına ‘Dur’ diyecek. Altında da durum dövizden farklı değil. O da yükselecek. Ne kadar tırmanır onu kestiremiyorum. Faizler de yükselecek. Vatandaş şu an kredi kartlarıyla dönüyor. Fırından aldığı ekmeğin parasını kredi kartıyla ödeyen çok insan var. Kredi kartı faizleri de yükselecek ve insanlarımız bu borçları ödeyemeyince ne yazık ki icra olayıyla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

İNSANLAR DERT YANACAK

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zamların diğer ürünlere yapılacak zamlardan daha az olacağını belirten Kassandra “Bu vatandaşın alım gücünü daha da düşürecek. Vatandaş markete girecek ilk önce markasına değil fiyatına bakacak. En ucuz ürünleri alacak. Bir de akaryakıta zamlar yağmur gibi gelecek. Size şunu söyleyeyim trafik cezalarına yapılacak zam kadar çalışanlar zam alamayacak. Yeni yılın ilk haftasında zam bombardımanı insanları canından bezdirecek. Çoğunluk keşke yeni yıl gelmez olsaydı diye dert yanacak” diye konuştu.

"BORSADAN UZAK DURUN"

İnsanların kesinlikte borç yapmaması gerektiğinin altına çizen Kassandra “Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Borç yiğidin kamçısıdır felan diyerek kimse kendini kandırmasın. Alınan borçların ödenmesi çok zor olacak. Bankadan alanlar hacizle, eş, dost ya da arkadaşından alanlar da husumetli duruma düşebilir. Bir de kesinlikle borsadan uzak durun” uyarısını yaptı.

"ÇOK ZOR DURUMA DÜŞÜLECEK"

İnsanlığı petrol ve su sıkıntısının da zorlayacağını belirten Kassandra “Suyun değeri kaybedince daha iyi anlaşılıyor. Ben son yazımda İstanbul barajlarının dolacağını kışın karla birlikte doluluk oranın yüzde 70’leri aşacağını detaylarıyla yazmıştım. Barajlar doluyor, insanlar bir 'ohhh' çekiyor. Su için söylediklerim Türkiye içindi. Ama yurt dışında durum çok parlak değil. Su kıtlığı tarımı bile vuracak. Çiftçiler bir kova suya muhtaç kalacak. Çoğunluk damlalık sistemiyle sulamaya dönecek. Petrol ise insanların alım gücünü etkileyecek. Fiyatları yükselecek. Türkiye’de düştüğü zaman kuruşluk indirimler yükseldiği zaman liralık artışlar göreceğiz. Vatandaşlar çok ama çok duruma düşecek” dedi.

SALGIN HASTALIK YAŞANACAK

Türkiye’de bu sene yıkıcı deprem beklediğini de belirten Kassandra “Bu deprem tekrarlıyorum. İstanbul’da olmayacak. Üzücü ama can kayıpları yaşanacak. Ardından hiç olmadığı kadar hortum çıkacak. Fırtına eksik olmayacak. Yurt dışından ülkemize giriş yapacak salgın hastalıklar bizleri de etkileyecek. İnsanlar korona günlerindeki gibi hastanelere akın edecek. Can kayıpları da yaşanacak” diye konuştu.

2024 yılının yapay zeka yılı olacağını da belirten Kassandra “Yaşamımızın her noktasında kullanılacak. Fikirlerine başvurulacak. Teknoloji adete bize yön verecek. Siber saldırıların sayısı çok artacak” dedi.

Şu ana devam eden savaşların süreceğini de belirten Kassandra “Türkiye savaşa girmeyecek ama uyarılar alacak. Savaşan ülkeler hiç görmediğimiz saldırıları gerçekleştirecek. Çok insan ölecek. Ermenistan ile Azerbaycan ile arasındaki gerilim bitebilir. Bunda kritik rolü Ermenistan oynayacak. Azarbeycan’ın isteklerine boğun eğmezse burada da korkunç bir savaş çıkabilir. Ermeniler de bunun bilincinde. İstiharede bu 2 ülkenin barışacağını gördüm” diye konuştu.