Kassandra en düşük emekli maaşının kaç TL olacağını gördü. İstihareye yattı müjdeyi verdi

Emeklilerin yarı aç yarı tok yaşadığına tanık olduğunu söyleyen ünlülerin astroloğu Kassandra "Onların bu durumu beni çok etkiliyor. Bir kişinin öğlende yediği yemekleri onlar akşama da bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü ay sonunu başka türlü getirme şansları yok. Kısaca yarı aç yarı tok yaşıyorlar. Elimden geldiğince kendilerine yardımcı oluyorum ama hepsine etmem imkansız" dedi.

Emeklilerin durumuyla ilgili gelişmeleri görmek için istihareye yattığını söyleyen Kassandra "Kendimi Mecidiyeköy'de buldum. Oradan yürüyerek Şişli'ye gittim. Bankta oturup sohbet eden 3 ihtiyar delikanlıyı gördüm. Elimde tuttuğum kese kağıdının içindeki şekerlerden ikram ettim. 2'si aldı biri de şeker hastası olduğunu söyleyerek teklifimi geri çevirdi. Emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz? sorusunu yönelttim. O kadar dolmuşlar ki öfkelerini adeta bana kustular" dedi.

"DİLENCİ MUAMELESİ GÖRDÜM"

Maaşının yeni 10 TL'ye yükseldiğini söyleyen 3 emekliden biri "Kızım en düşük emekli maaşı 10 bin yapılınca ben de 10 bin almaya başladım. Yoksa yine alamazdım. Geçinemiyorum. En ucuz kağıt mendili alıp cüzi bir kar koyup kaldırım kenarlarında satmaya başladım. Çoğunluk mendil almadan para vermeye başladı. Bu durum gurumu kırdı. Aç kalırım da satmam diyerek bu ek geliri bıraktım. Dilenci muamelesi gördüm" diye konuştu.

"PARAYI ELİM İTTİREYEREK GÖZÜM DOLARAK HARCADIM"

Bir başkası ise "Tek çocuğum var. O da şehir dışında çalışıyor. Onun da kendine göre masrafları var. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmeyip o parayı bana gönderiyordu. O parayı elim titreyerek gözlerim dolarak harcıyordum. İnanın çoğu zaman 'Allahım bu parayı harcamadan benim canımı al' diye yalvardım. Ama evdeki hatunu da düşündüm. Ben ölsem o kim bakacak diyerek ecelimle ölümü bekliyorum. 2 aydır da parasını istemiyorum ve almıyorum" dedi.

"PARAYI DÜŞÜRDÜM DİYE ELİM CEBİNDEN ÇIKMIYOR"

Öbür emekli ise "Benim maaşım onlarınkinden yüksek. Ama yine de geçinemiyorum. Şu an cebimde 10 TL var. Düşürdüm mü acaba diyerek aklıma geldikçe elimi cebime sokuyorum. Biz çocukluğumuzda 'Erkek adamın cebinde parası olur' zihniyetiyle büyüdük. Para var mı var. Alım gücü var mı yok. Anca 1 adet fırın ekmeği alabiliyorum. Ya da sokak simidi. Simit salonlarında ya da saraylarında fiyatı 15 TL" diye konuştu.

"Bu emeklilere de içim cız etti" diyen Kassandra "Gözlerim doldu. 100 metre ilerdeki simit fırınına gittim. Her çeşitten yiyecekler ile meşrubat alıp özür üstüne özür dileyerek 3 emekliye beni hatırlamalarını söyleyerek verdim. Ama bu emeklilerin ortak sorunu. Çözüm ise devlette. Bu insanlara sadaka gibi maaş vermemesi gerekir" dedi.

"70 KERE ZAM ALDI MAAŞI 10 BİN TL"

35 yıllık bir emeklinin 70'e yakın zam aldığını söyleyen Kassandra "Kök maaşı halen 10 bin TL'nin altında kalıyor bu insanların. Düşünün aldıkları sadaka gibi parayı. 70 kere zam göreceksin ve 10 bin TL'nin altında maaş alacaksın. Bunu kime söyleseniz 'hadi ya' derler. Ama bu da uçuşa geçen Türkiye'nin acı gerçeği. Çok yazık inanın. Bu insanlar hem aç hem de gururlu. Elimde imkan olsa hepsine yardım ederim" diye konuştu.

"KIYMA ALIP KÖFTE YAPARIZ"

Oradan hızlı adımlarla uzaklaştığını söyleyen Kassandra "Çok az ilerdeki bir devlet bankasının önünde düzgün kıyafetli bir emekli gördüm. Yanındaki gence 'Oğlum 10 bin TL emekli maaşım 14 bin TL olmuş. Seni de yanımda getirdim annen inanmaz diye. Sen de iş bulamıyorsun. Arkadaşlarınla buluşamıyorsun. Şu 1000 TL'yi al da kafana göre özlemini çektiğin şeyleri yap' dedi. Genç ise 'o parayla kıyma alsak. Annem de köfte yapsa kaç gün yeriz baba' dedi. Bu söz üzerine adamın çocuğunun ellerini öpecek gibi hamle yapmasına neden oldu. Bu duruma kahroldum" dedi.

Uykusundan uyanan Kassandra en düşük emekli maaşına 4000 TL civarında seyyanen zam yapılacağını görmüştü. Seyyanen zammın diğer emeklilere de yapılacak mı şeklindeki soruya ünlü astrolog "Umarım yapılır. Belki 1000 TL olabilir. Ama ben yapıldığını görmedim. Yapılması en büyük isteğim" diye konuştu.

AKP SEÇİM İRTİBAT BOÜROSUNA GİTTİ

İstihareye yatmaya devam ettiğini söyleyen Kassandra "Kendimi bir anda Ankara'da buldum. Mansur Yavaş ile konuştum. Halkının kendisini çok sevdiğini ve güvendiğini söyledi. Seçimi kazanacağını bana ve yanımdakilere açık açık söyledi. Ordan çıkarak AKP'nin seçim bürolarından birine girdim. Çaylar içilip sohbetler ediliyordu. Nasıl gidiyor çalışmalar deyince bir kişi 'yoğun' cevabını ağız ucuyla verdi" dedi.

ANKARA'YI GERİ ALMA PLANI

İkram edilen 2 bardak çay içtikten sonra irtibat bürosuna giren 2 kişinin ayakta kaldığını söyleyen Kassandra "Masaya buyur ettim. Çekinerek geldiler. Nasıl gidiyor deyince 'şu an kötü. Ama emeklilere yapılacak seyyanen zam. Yine emeklilere 3 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyelerine yapılacak zamlarla durum düzelir ve Ankara'yı geri alırız. Reis bunlara bir kaç şey ekleyince de zafer bizim olur' dedi. Gerçekten de olabilecek şöyleri söyledi yetkili" diye konuştu.

ZAMLAR SANDIĞI SANSIYACAK MI

"İşin gerçeği emekliler açlıkla boğuşuyor" diyen Kassandra "Bana bunları anlatan kişi emekliler ile muhatap olan bir yetkiliymiş. Her emekli 'Bizi perişan ettiniz' diyerek ondan hesap soruyormuş. Bu da yaşadıklarını üstlerine onlar da sinsile yoluyla Erdoğan'a kadar iletiyorlarmış. Seçimi kim kazanır bilemem. Ama bildiğim tek şey emeklilerin çok zor durumda oldukları. Verilecek seyyanen zam ya da bir kez daha artırılması gündeme gelecek olan bayram ikramiyelerinin ne kadarı sandığa yansır bilemem" diye konuştu.