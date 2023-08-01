Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”

Aşırı sıcakların ülkemizi kavurmaya Ağustos ayında da devam edeceğini belirten Kassandra “Ülkemde neler yaşanacağını görmek için istihareye yattım. Kendimi buğday tarlasının içinde gördüm. Ürünlerin boyu benim boyumu geçiyordu. Çıkış yolu arıyordum ama göremiyordum. Bir sağa bir sola gittim ama sonuç alamadım. Derken toprağın altından uğultu gibi ses duydum. Sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu” dedi.

“DEVASA OBRUK OLUŞTU”

Toprağın altının adeta fokurdadığını belirten Kassandra “Bu depremin olacağının işaretiydi. Sesin geldiği yere doğru yaklaşmaya başladım. Uğultunun sesi gittikçe artıyordu. Deprem mi olacak diye kendi kendime söylendim. Bu sırada oluşan bir göçüğün sesini duydum. Hemen oraya gidince devasa bir obruk oluştuğunu fark ettim. Obruğun üst kısımlarındaki toprak parçaları oluşan obruğun içine doğru ufak ufak kaymaya devam ediyordu. Korktum ama kendimi sakinleştirmek için de çaba harcadım” diye konuştu.

“AK SAÇLI VE SAKALLI ADAMLA KARŞILAŞTIM”

Çıkış yolunu tüm uğraşlarına rağmen bulamadığını belirten Kassandra “Elime bir tutam buğday alıp numaralı gözlüğümün camını büyüteç gibi kullanarak onları yakıp işaret vermeyi düşündüm. Ama rüzgarın etkisiyle savrulacak kıvılcımların tüm tarlayı yakabileceği aklıma gelince bu fikirden anında vazgeçtim. Ne yapacağımı kara kara düşünürken karşıma beyaz saç ve sakallı bir adam çıktı” dedi.

“ÇIKIŞ YOLUNU GÖSTERDİ”

Adamın kendisine “Korkma kızım” dediğini söyleyen Kassandra “Yaşlı adam 'evet bu toprağın sesi. Bu ay içinde ülkenin batısında deprem olacağını anlatıyor. Büyük yıkım olmayacak ama deprem gerçeğini unutanlara da hatırlatacak. Şimdi sen sırtını bana dön ve ileriye doğru 2 kilometre kadar hiçbir yere sapmadan yürü. Çıkış yolunu göreceksin' dedi. Dediğini yaparken uyandım” diye konuştu.

“KEŞKE SİHİRLİ DEĞNEĞİM OLSAYDI”

“Yatağımın içinde dizlerimi karnıma doğru çekerek oturdum” diyen Kassandra “Depremin 5 büyüklüğünü geçmemesi için dualarımı okudum. Ülkem peş peşe gelen depremlerin yaralarını saramadan başka bir depremi daha kaldıramayacağını düşündüm. Alınacak tedbirlerin bir an önce alınması için yetkililer ellerinden gelinin fazlasını yapmalıydı. Keşke elimde sihirli bir değnek olsa ve tüm eski binaları değneğimi sallayarak yenileriyle değiştirsem diye geçirdim” dedi.

“VATANDAŞIM İNİM İNİM İNLİYOR DİNLEYEN YOK”

İstihareye kaldığı yerden devam ettiğini belirten Kassandra “Ülke vatandaşlarımın çoğunu ekonomik krizin pençesinde gördüm. Pazarda bile taze fasulyenin kilosunun 50 TL’yi geçmesi, her çocuğun en sevdiği meyve olan kirazın kilosunun en ucuzunun 40 TL olması alım gücünün her geçen gün düştüğünün en büyük göstergesiydi. Emeklilerin büyük bölümü 7 bin 500 TL maaş alıyor. Ne yer ne içerler diye düşündüm ve kahroldum” diye konuştu.

“200 TL’Yİ OVALADI AMA TEKTİ”

“Çocuğunun ya da torununu istediği bir şeyi alamayan emeklinin durumu gözler önüne getirdim” diyen Kassandra “Ülkemde ucuz bir şey kalmadı. İstiharemde kendimi pazarda buldum. Bir teyze sağ elinin içinde sıkıştırdığı bir cüzdanı açıp son parası olan 200 TL’sini çıkardı. Bir umut diyerek acaba iki tanemi diye ovaladı ama tekti. Onu pazarcıya verdi. Patates, soğanın parası ödedi. Sonra para üstünü çantasına koydu. Zemini kontrol etti. Acaba çantasına sokmadan para üstünü düşürmüş olabilir miyim diye” dedi.

“BOŞANMA DAVALARI PATLAYACAK”

Kassandra “O kadıncağız yanında olduğum için bana bakarak şimdiki 200 TL eskinin 20 TL’si oldu. Ayın ilk 10 günü bile getiremiyorum. Millet nasıl geçiniyor anlamıyorum. Açlıktan ölmemek için yiyoruz. Sevdiğimiz ürünleri tüketemiyoruz. Bu gidişle yarım ekmek arası çeyrek ekmek yiyeceğiz. Bize zam yapmadılar bari ürünlerin fiyatını sabit tutsalardı” diyerek isyan etti. "Ülkemizi daha da kötü günler bekliyor. Ekonomik kriz boşanma davalarında da patlama yaşatacak. Bunun nedeni de ekonomik şartlar olacak” diye konuştu.

DOLARDA BÜYÜK OYUN OYNANABİLİR

Cebinde 2 kuruş olanın ya altın ya dolar aldığını belirten Kassandra “Doların dün saat 14.30 sıralarında 26 lira 96 kuruştan işlem görüyordu. Bu fiyat yükselecek gibi bir eyim gösteriyor. 30 TL sınırına zorlayabilir. Hükümet faizi bir anda yüzde 40’ın üstüne çıkarırsa dolar o şokla hissedilir derece de düşebilir. Bu da dolara yatırım yapanların büyük zarar etmesine neden olacaktır. Dolarını altınını bozduran faize yatıracağından altın ve doların fiyatı biraz daha aşağılara inecektir. Unutmayın filler kavga eder ama çimler ezilir. Ekonominin düzeleceğini sananlar hayal kırıklığı yaşayacaktır. Ucuz ürün kuyrukları uzadıkça uzamaya devam edecek” dedi.

İyi bir şeyler söylemek istediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirten Kassandra “Ülkemde iyi bir şeyler olmayacak mı diye sorduğunuzu duyuyorum. Evet oluyor ama bu dar gelirliler için değil. Üzülerek söylüyorum. Zengin daha zengin fakir daha fakir olacak. Zenginin lüks restorantlarda verdiği bahşiş parasıyla geçim savaşı veren vatandaşlarımız daha da zor günler yaşayabilir. Onun için borca girmeyin. Televizyonlarda izlediğiniz bir lahmacuna 750 TL verenlerle kendinizi kıyaslamayın” diye konuştu.