Kastamonu Akgöl, kampçıların vazgeçilmezi oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi ile Sinop sınırında yer alan Akgöl, kampçıların uğrak noktası haline geldi. Ankara'dan bölgeye kamp yapmaya gelen gençler, doğal güzellik karşısında hayran kaldıklarını belirtti.

KAYNAK: İHA
Kastamonu Akgöl, kampçıların vazgeçilmezi oldu


Kastamonu'nun Hanönü ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl ve Akgöl Yaylası, kamp tutkunlarına eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor.

Etrafı köknar ormanlarıyla çevrili olan ormanlardan akan iki farklı çayın birleşmesiyle oluşan göl, ziyaretçilerini mest ediyor.

Bakanlar Kurulunun 1991 yılındaki kararıyla Akgöl Yaylası olarak adlandırılan bölge, kamp yapmak isteyenlere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

Ankara'dan kamp yapmak için bölgeye gelen 6 genç, karşılaştıkları doğal güzellik karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

Daha önce de bölgeye kamp yapmaya geldiğini ifade eden Süleyman Kulaksız, "Geçen yıl 3 kişi gelmiş ve burayı çok beğenmiştik.

Arkadaşlara söyledim, onlar da 'hadi gidelim' dediler ve çadırlarımızı alıp buraya geldik.

Çadırlarımızı kurduk ve doğayla baş başa, gölün ve ormanların temiz havasıyla hafta sonumuzu geçiriyoruz. Geceleri yabani hayvan, kuş ve kurbağa sesleri arasında uyumaya çalışıyoruz.

Ateş yaktığımız için herhangi bir korkumuz olmuyor. Çok eğlenceli geçiyor" dedi.
Bölgede bulunan Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da Akgöl'deki kampçıları ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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