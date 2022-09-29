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Kastamonu Çatalzeytin’de icradan satılık arsa

T.C. İnebolu İcra Dairesi tarafından Kastamonu Çatalzeytin'de 309 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:07
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Kastamonu Çatalzeytin’de icradan satılık arsa

Kastamonu Çatalzeytin’de icradan satılık arsa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kastamonu İl, Çatalzeytin İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 22 Ada, 27 Parsel, Taşınmaz ''Arsa'' vasfında, killi-tınlı organik maddece zengin, su geçirgenliği iyi karakterde, az taşlı toprak yapısında olup, yaklaşık% 20-30 arasında değişen eğime ve 33 metre rakıma sahiptir. İlçe Hükümet Konağı Binasına 900 m. asfalt ve parke yola ek yaklaşık 10 m. komşu parseli geçmek suretiyle ulaşılabilir konumda Merkez Mahallenin yoğun yerleşim alanında kalarak arsa vasıfları kazanmış,üzerinde uzun yıllardır toprak işlemek suretiyle tarımsal faaliyette bulunulmadığından tamamen tek ve çok yıllık çalılıklar ile orman ağaç ve fidanlarıyla kaplıdır.Taşınmazın imar planı içerisinde bulunan alan UOA (yerleşime uygun olmayan alanlar) lejantında ve bir kısmı yol olarak ayrılan alanda kalmaktadır. UOA; çalışma alanı içinde; doğal afet tehlikeleri, jeoteknik problemler, yasal engeller gibi sorunları olan veya teknik ve ekonomik olarak önlem alınması uygun olmayan alanlardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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