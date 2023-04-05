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Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:55
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Kastamonu Cide'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
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İHA'nın haberine göre, Yunanistan'ın Pire Limanından Gürcistan'ın Poti Limanına giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi, 2 Nisan tarihinde Kastamonu’nun Cide Alayazı köyü mevkiinde sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan personelin ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geminin olduğu bölgeye giderek tedbir aldı.
Gemide bulunan 14 personelden 13’ü ekipler tarafından tahliye edilerek Cide ilçesinde otele yerleştirildi. Gemi kaptanı ise gemiyi terk etmedi. Karaya oturması sebebi ile alt kısmında yırtık oluşan gemide onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile geminin römorkör ile çekileceği öğrenildi.

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