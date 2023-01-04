﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Kastamonu Devrekani Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), muhasebeci olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*İlan tarihinden önce vakfimizin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

*18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

*Kamu haklarindan mahrum bulunmamak

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Isşe alınması kesinleşecek adaydan Sağlık Raporu istenilecektir.)

*Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından

*2021-2022 yılı KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

*Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık Siyasal Bilgiler ve iktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin, İşletme, Iktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Finans ve Bankacılık, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının ÖRGÜN eğitim veren bölümlerinden mezun olmak İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak. (Mezun olduğu okulda bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, bilgisayar sertifikasına sahip olarak değerlendirilecektir.)

*Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

*Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak.

*Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik soruşturması yapılacaktır.

*Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

*Erkek adaylar için askerlikten muaf ya da askerliğini tamamlamış olmak.

*Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek tarafl: iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Özgeçmiş.

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır.)

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- Devrekani İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Ilan tarihinden önce Devrekani İlçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge.

5-2021-2022 Yılı KPSSP 3 sonuç belgesi.

6-2 adet vesikalik fotoğraf. (Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

7- Adli sicil belgesi,

8-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

9- Bilgisayar sertifikası veya transkript.

10- Ehliyet Fotokopisi

11-Çalışmasına engel olmayacağım gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)