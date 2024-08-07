Kastamonu Kalesi’ne çelik örtüleme

Dallı, aradan geçen yıllarda bazı girişimlerin olduğunu ancak bu konuda kapsamlı bir ıslah çalışması yapılmadığını ifade etti. AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, kalenin eteklerinden kaya düşme riski taşıyan bölgelerde bir ıslah çalışması gerçekleştirilmesi için 72 milyon liralık bir ödenek sağlandığını duyurdu. İhalenin tamamlandığını ve çelik örtüleme çalışmalarının 6 farklı bölgede yapılacağını söyledi.

Dallı, kara yolları kenarlarında benzer çalışmaların yapıldığını ancak kalede daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirileceğini vurguladı. Bazı bölgelerde kaya düşmesini engellemek için barikatların da konulacağını belirtti. İhale sonrası yer teslimi yapıldığında, 250 iş günü içinde çalışmaların tamamlanacağı öngörülüyor. Böylece olası bir depremde kaya düşme riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çalışmanın önemini vurgulayan Dallı, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde yapılan bu tür projelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından desteklendiğini ve Kastamonu için son derece gerekli olduğunu belirtti. Çalışmaya katkıda bulunan tüm ekiplere teşekkür etti.

Kalenin ziyaretçilere açık olacağını ve bu çalışmanın ziyaretleri engellemeyeceğini ekleyen Dallı, 1943 yılında Tosya'da yaşanan depremde kaleden yuvarlanan kayaların 7 evin yıkılmasına, 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğunu hatırlattı.