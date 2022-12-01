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Kastamonu SYDV 1 işçi alacak

Kastamonu Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:04
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Kastamonu SYDV 1 işçi alacak

Kastamonu SYDV 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kastamonu Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

En az B sınıfı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği

KPSS sonuç belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)

Adli sicil belgesi

Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti

Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesi

Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık Kurulu Raporu (İşe yerleştirilmesine karar verilen adaylardan işe başlamadan önce istenecektir)

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