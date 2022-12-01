Kastamonu SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kastamonu Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
En az B sınıfı
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği
KPSS sonuç belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)
Adli sicil belgesi
Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti
Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık Kurulu Raporu (İşe yerleştirilmesine karar verilen adaylardan işe başlamadan önce istenecektir)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.