Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı

Kaynak: DHA
Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı

Kastamonu'da yaban hayatını desteklemek ve doğal dengeyi korumak amacıyla 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kastamonu Merkez başta olmak üzere Seydiler, İhsangazi, Hanönü ve Tosya ilçelerinde yedi ayrı noktada keklik salımı gerçekleştirildi. Yetkililer, doğaya salınan kınalı kekliklerle ekosistemin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve özellikle keneyle mücadelede doğal denge sağlanmasını hedeflediğini açıkladı.

Programda konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, kekliklerin doğadaki zararlı canlılara karşı dengeleyici bir rol oynadığını belirterek, "Kene ile mücadelede keklikler doğada çok ciddi popülasyon kontrolü yapıyor. Amacımız sadece kene mücadelesi değil, aynı zamanda ekosistemi korumak." Dedi.

Keklik salımı yapılan bölgelerde, DKMP ekipleri tarafından düzenli gözlem ve izleme çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, bu tür uygulamaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

Son Haberler
Türk sanatçının Messi eseri rekor fiyata satıldı
Türk sanatçının Messi eseri rekor fiyata satıldı
Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı
Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı
Sevgilisi için ailesini katletmişti. Cezaevinde intihar etti
Sevgilisi için ailesini katletmişti. Cezaevinde intihar etti
Gram altında tarihi artış! Kenarda altını olan paraya para demeyecek
Gram altında tarihi artış! Kenarda altını olan paraya para demeyecek
Juventus Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı
Juventus'tan flaş transfer