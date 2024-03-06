Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü

Kaynak: İHA
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 3 katlı bir ev alevlere teslim oldu. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

İnebolu ilçesi Aktaş köyü Küme Evleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Emrullah Mahmutoğlu isimli vatandaşa ait 3 katlı evde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evi sararken, alev topuna dönen evi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Ekipler, bacadan çıktığı düşünülen yangına ilişkin inceleme başlattı.

aw156500-01.jpg

aw156500-02.jpg

aw156500-03.jpg

aw156500-04.jpg

Son Haberler
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı Gündem
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı Yerel Haberler
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü Gündem
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı Yerel Haberler
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı Magazin
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
2 adet kalaşnikof ele geçirildi Yerel Haberler
2 adet kalaşnikof ele geçirildi