Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü

İnebolu ilçesi Aktaş köyü Küme Evleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Emrullah Mahmutoğlu isimli vatandaşa ait 3 katlı evde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evi sararken, alev topuna dönen evi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Ekipler, bacadan çıktığı düşünülen yangına ilişkin inceleme başlattı.