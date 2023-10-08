Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.

KAYNAK: AA
Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

Alpı köyünde oturan Ahmet Kurt'un evinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek önce Ahmet Çaycı'nın evine, ardından da bir ahır ile diğer 2 eve sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında Kurt ve Çaycı'nın evi ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde de hasar meydana geldi.

Olayda ahırdaki 22 büyükbaş hayvanın yanı sıra 3 köpek öldü.

İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

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