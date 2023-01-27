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Anız yangını paniğe sebep oldu

Kastamonu'da bir boş arazide yakılan anız otlarındaki alevlerin sıçramasıyla birlikte yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:49
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Kastamonu'da anız yangını

Anız yangını paniğe sebep oldu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Akbük köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide, yakılan anız otlarındaki alevlerin sıçraması üzerine yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Tosya Ziraat Odası ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve nemin düşük olduğu kış mevsiminde örtü yangınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.


(Kaynak: İHA)

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